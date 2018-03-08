مساعد رئيس الجمهورية يبحث مع والي النيل الأبيض تطورات الأوضاع السياسية

الخرطوم 8-3-2018م( سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم ووالي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا تطورات الأوضاع السياسية والمستقبلية للمؤتمر الوطني وبرنامج البناء القاعدي.

ووجه مساعد رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي النيل الأبيض رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بالعمل على تماسك القواعد عبر اعمال المؤسسية والانضباط التنظيمي والسمع والطاعة على المستوى الولائي والاتحادي.

وأوضح كاشا في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول الاستعداد المبكر لانتخابات 2020م عبر التواصل مع القواعد.

وفيما يلي الحوار الوطني أبان الوالي أن اللقاء أمن على دفع مسيرة الحوار وتنفيذ توصياته وفقا لما تم الإتفاق عليه.

وقال كاشا إن مساعد رئيس الجمهورية أشار إلى أهمية تعزيز علاقات الولاية مع دولة جنوب السودان في إطار المصالح المشتركة، لافتا إلى أن اللقاء بحث ترتيبات زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية النيل الأبيض في مطلع أبريل المقبل.