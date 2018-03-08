البشير يشهد كرنفال زواج البركة العاشر لمنسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني

الابيض8-3-2018م (موفد سونا) - شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم كرنفال زواج البركة العاشر والذي نظمه جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية شمال كردفان بحضور عدد من الوزراء ووزراء الدولة والفريق اول مهندس صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. كما دشن رئيس الجمهورية قشلاق منسوبي الجهاز بشمال كردفان والذي حوي 118 منزل.

وقال الفريق اول مهندس صلاح قوش لدي مخاطبته كرنفال زواج البركة العاشر ان مشروع الزواج الجماعي لمنسوبي الجهاز تقوم عليه لجنة عليا مبينا أنه تم تنظيم 10مشروعات زواج جماعي حتي الآن وقال إن مشروعات زواج البركة ستستمر لتصل الي 1000زيجة مؤكدا اهتمام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتوفير بيئة الاستقرار والانتاج لمنسوبيه واضاف ان الأسرة تعد النواة الحقيقية للإنتاج مؤكدا ان جهاز الأمن يولي إهتماما متعاظما لقضايا الاسرة والمجتمع.

وتعهد قوش بأن يظل الجهاز في خدمة قضايا الوطن الكبري ويعمل علي حماية البلاد من أي مهددات ويتصدي للمضاربين ومخربي الإقتصاد القومي فضلاً عن أنه سيكون سندا لجهود الدولة نحو الانتاج.

الي ذلك اوضح العميد كامل محمد حسب الرسول مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية شمال كردفان ان زواج البركة العاشر ضم 114 زيجة من منسوبي الجهاز مبينا ان ذلك يأتي في اطار توفير المناخ الأسري المساعد علي الاستقرار لمنسوبي الجهاز



