رئيس البرلمان يجدد دعمه لبرامج عفاف الشباب

الخرطوم 8-3-2018 (سونا) - جدد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني دعم المجلس لبرامج عفاف الشباب وقال لدى مخاطبته مساء اليوم زواج العفاف الثاني الذي نظمته رابطة المرأة العاملة والهيئة النقابية للعاملين بالمجلس الوطني بالتعاون مع الصندوق الخيري لدعم الزواج قال إن الزواج سنة ماضية فى المجتمع ليبني أسرة طيبة .

ودعا عمر عقب عقد قرانه لنماذج من المتقدمين للزواج دعا الآباء والأمهات وأولياء أمور البنات أن يتبعوا سنة النبي الكريم ويسعوا لتسهيل الزواج الذي يهدف إلى بناء بيت معافى يحمل راية العفة ويكون مجتمعا سليما مثمنا جهود دور رابطة المرأة العاملة وديوان الزكاة والجهات التي ساهمت فى إكمال مراسم الزواج والعفاف.

من جانبه هنأ الأستاذ الطيب الغزالي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني الأزواج مبينا أن مشروع زواج العفاف الثاني يمثل أحد لبنات الدين الحنيف، مشيدا بالجهات التي دعمت مشروع زواج العفاف الثاني واثنى الغزالي على الأستاذ محمد أحمد منصور الشايب ، رئيس لجنة النقل والطرق والجسور، أثنى علي دوره فى مبادرة هذا الزواج إبان ترؤسه لجنة الشؤون الاجتماعية وتزكية المجتمع فى الدورة الماضية. وكشف الغزالي عن خطة لجنته التي تهدف إلى استمرار مشروع زواج العفاف بالمجلس الوطني

هذا وقد عبرت الأستاذة سهير محجوب، أمينة رابطة المرأة العاملة بالمجلس الوطني عن سعادتها بزواج خمسة وعشرين زيجة من منسوبي المجلس الوطني معلنة عن قيام مشروع قيام زواج العفاف الثالث واستمرار المشروع بالمجلس حتي (زيرو عزوبية) مستعرضة الجهات التي ساهمت فى دعم إنفاذ مشروع العفاف الثاني تحت شعار (خير النكاح ايسره) والمتمثلة فى ديوان الزكاة ، بنك الادخار والصندوق الخيري لدعم الزواج مثمنة جهود رئيس المجلس الوطني والهيئة النقابية للعاملين بالمجلس.