جنوب دارفور توقع مع اليونسيف على خطة 2018 بمبلغ (8) ملايين دولار

نيالا 8-3-2018م (سونا) - وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور ومنظمة اليونسيف بالولاية على خطة المنظمة للعام 2018م بمبلغ (8) ملايين دولار في مشاريع الصحة، التعليم، المياه والرعاية الاجتماعية وقع من جانب الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي الولاية وعن المنظمة اوغستينو مدير منظمة اليونسيف بحضور وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة الحافظ عطا المنان طه وممثلين للوزارات المختصة.

وكشف مفوض العون الإنساني بالولاية دكتور جمال يوسف عن ان الخطة مبلغها (8 ) ملايين دولار الي جانب وجود مساهمة من حكومة الولاية حوالي(800 )ألف دولار بينما باقي المبلغ سوف تقوم اليونيسيف بتوفيرها للوزارات المختصة، منوها الى ان الدعم سيستفيد منها وزارة الصحة و مشروع المياه وإصحاح البيئة، وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الإجتماعية وقال جمال ان البرنامج يتم الإشراف الكامل عبر وزارة المالية ممثلة في إدارة التخطيط لجهة المختصة بمشروعات التنمية وهناك حوالي (30%) من هذا المبلغ خاصة بالطوارئ وتنفذها بعض المنظمات الدولية والوطنية .

