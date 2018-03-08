وكيل الخارجية يلتقي القائم بالأعمال الأمريكي

الخرطوم 8-3-2018(سونا) - التقى السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية بمكتبه بعد ظهر اليوم باستيفن كوتسيس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم .



وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء جاء استمراراً لسياسة الارتباط البناء التي توافق عليها الجانبان سعياً لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك . وفي هذا السياق قدم القائم بالأعمال الأمريكي التهنئة للوكيل على نجاح مؤتمر سفراء السودان ، مؤكداً أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وربط السلام بالتنمية مبدياً استعداد بلاده لدعم الأفكار والمشاريع التي تسهم في تنزيلها لأرض الواقع .



وقد عبر الجانبان عن تطلعهما لبدء المرحلة الثانية من المباحثات بين البلدين في أقرب وقت ، في اطار الالتزام بسياسة الارتباط البناء والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .