اللجنة الولائية المشتركة لمكافحة العنف ضد النوع بجنوب دارفور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

نيالا 8-3-2018م (سونا) - إحتفلت ولاية جنوب دارفور ممثلة فى اللجنة الولائية المشتركة لمكافحة العنف ضد النوع باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والدولية والوطنية تحت شعار(المرأة دعامة السلام والتنمية المستدامة) .

وهنات وزيرة الشئون الإجتماعية والمرأة والطفل الاستاذة عائشة موسي الشريف في الاحتفال الذي أقيم بنيالا اليوم ، المرأة بالريف والحضر بهذه المناسبة ، لافتة إلى أن الاحتفال تكريم لدور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وقالت ان السودان واحد من الدول التي وقعت على المعاهدات والمواثيق الدولية فلزامنا علينا الاحتفال بهذه المناسبة وأضافت أن إلاحتفال يؤكد خمسة محاور تتمتع بها المرأة الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة والسلام وقالت إن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة ومناصرتها .

وأشارت إلي أنهم يقفون علي الإيجابيات والمعوقات بهدف التخطيط السليم للمستقبل خاصة وأن المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة.

وناشدت بزيادة حصة المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار على رأسها استشارية المرأة والطفل. ونقلت الوزيرة رسالة الوالي المهندس آدم الفكي للحضور الذي اكد فيه التزامه بحقوق المرأة وبانه سيظل عضدا وسندا للمرأة وقضاياها وأعلن تبينه إطلاق سراح عدد من النزيلات بسجن نيالا علي شرف المناسبة .

فيما لفت عيد موسى ممثل بعثة اليوناميد قطاع جنوب دار فور إلي إحراز تقدم كبير بشأن المرأة هذا العام مقارنة بسابقتها في الولاية، مشيرا إلي وجود تغيرات كبيرة حيث ارتفعت نسبة تعليم البنت بنسبة كبيرة في الولاية وتابع "الفتيات في المدارس أكثر من أي وقت مضى".

وقالت إشواق أحمد عبد القادر ممثلة المرأة أن المرأة شريك في السلام والتنمية المستدامة، داعية إلي ضرورة تضافر الجهود وتخلي الجميع عن كل الانتماءات الحزبية من أجل المرأة والعمل على مناصرة قضاياها من أجل إحراز تقدم أكبر في قضاياها و الانتقال بها إلى وضع أفضل من وضعها الحالي .