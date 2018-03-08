البشير يتوعد المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب بالمحاسبة

الأبيض 8-3-2018م (موفد سونا) - قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن زيارته لولاية شمال كردفان كشفت له مستوى التقدم والانجاز الذي تحقق بفضل مبادرة نفير نهضة ولاية شمال كردفان، مشيدا بأهل كردفان الذين تجاوبوا مع النفير الذي أطلقه مولانا أحمد محمد هارون والي الولاية.

وجدد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته اليوم لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية بولاية شمال كردفان بقاعة أمانة حكومة الولاية ثقته في مولانا أحمد محمد هارون وقال إنه لولا صموده وتضحياته الجسام إبان توليه ولاية جنوب كردفان لسقطت مدينة كادقلي، مبينا أن ولاية شمال كردفان حق لها أن تفتخر بواليها الذي أسهم في تعضيد تماسكها الاجتماعي ووحدة صفها الوطني.

وتعهد البشير بمحاربة المضاربين في العملة والسلع والخدمات وأضاف" اي شخص يعمل في نشاط اقتصادي مشبوه او متهرب من الضرائب ستتم محاسبته قانونيا"، مشيرا الى التعديلات التي دخلت على القانون الجنائي وقانون الثراء الحرام والمشبوه. وزاد قائلا " لن ندع المتلاعبين بقوت الشعب يفلتون من العقاب"، مؤكدا أن الدولة ماضية في سياساتها الاقتصادية الرامية لزيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع ثقافة العمل الحر ودعم القطاع الزراعي والصناعي وترقية قطاع الثروة الحيوانية.

وقال أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان إن نجاح مشروعات نفير نهضة شمال كردفان لم يكن ليتحقق لولا تناغم وانسجام المكونات السياسية والمجتمعية من أهل شمال كردفان، مبينا أن الولاية فرغت من المرحلة التأسيسية للنفير ودخلت لمرحلة التنمية المستدامة.

واوضح لدى مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان أن حكومته تسعى خلال المرحلة القادمة لجعل قطاع الزراعة قطاعا جاذبا للشباب بجانب تطوير القطاع المطري التقليدي والعمل على دعم الصناعات التحويلية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية. وقال إن برامج نفير نهضة شمال كردفان تهدف لتحقيق الرفاه والتقدم لإنسان شمال كردفان .

واكد هارون مضي حكومته في دعم بيئة الاستثمار بالولاية من خلال تشجيع الاستثمار ومراجعة قانون استخدامات الأراضي بالولاية. وأضاف أن كل هذه المجهودات تهدف الى تحريك اقتصاد ولاية شمال كردفان.

من جانبه قال التيجاني عبد الوهاب رئيس حزب العدالة إن الانسجام والتناغم بين الأحزاب والقوى السياسية كان لهما الأثر البالغ في نجاح خطط وبرامج حكومة ولاية شمال كردفان، مبينا أن كل القوى السياسية وأعيان ورموز المجتمع بالولاية توافقت على وثيقة نفير نهضة ولاية شمال كردفان التي أصبحت هي الهادية لبرامج ومشروعات حكومة الولاية.

الى ذلك اكد محجوب إيدام رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية شمال كردفان وقوف القاعدة النقابية خلف مشروعات نفير نهضة ولاية شمال كردفان باعتبارها السبيل الوحيد للارتقاء بإنسان الولاية، مشيرا الى البرامج والمشروعات التي أطلقها الاتحاد والتي تهدف لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، منوها الى الانجازات التي تحققت للعاملين عبر سلة البركة وقوت العام ومشروعات التمويل الأصغر.

من جانبه أشاد مالك الشيخ رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان بمجهودات إعادة الاستقرار للاقتصاد القومي، منوها الى قرارات رئيس الجمهورية بشأن السياسات الاقتصادية وضبط سعر الصرف. وقال إن الاختلال الذي حدث في الميزان التجاري للدولة نتيجة خروج إيرادات النفط بسبب انفصال الجنوب لابد من معالجته من خلال إعطاء المنتجات المحلية قيمة مضافة وذلك عبر دعم الصناعات التحويلية.



