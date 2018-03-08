هبوط اضطراري لمروحية عسكرية بمنطقة ابرق إثر عطل فني مفاجئ

الخرطوم 08-03-2018م (سونا)

هبطت طائرة عسكرية اضطراريا عصر اليوم بولاية الجزيرة منطقة ابرق ريفي المناقل حيث تمكن الطاقم من الهبوط الامن بالمروحية دون حدوث اي اضرار او اصابات. وقد اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعميما صحفيا توضح فيها ملابسات الحادث، وفيما يلي تورد سونا نص التعميم الصحفي :

هبطت مروحية عسكرية عصر اليوم الخميس اضطراريا بمنطقة ابرق ريفي المناقل كانت في طريقها الى الخرطوم، حيث تمكن الطاقم من الهبوط الأمن دون حدوث أي إصابات أو ضرر بالمروحية . سيتم اصلاح العطل الفني وعودة المروحية الي الخرطوم غدا الجمعة ان شاء الله.

عميد د. احمد خليفة الشامي

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

الخميس 8 مارس 2018 م

