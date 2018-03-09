قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

أبوظبي 9-3-2018م ( سكاي نيوز عربية )- تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على موقع استراتيجي قرب صنعاء، إثر هجوم على تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الجمعة.

وقالت مصادر ميدانية يمنية إن قوات الشرعية سيطرت على جبل "الأدمغ" الاستراتيجي، المطل على خط الجوف-الغيل في جبهة نهم شرقي صنعاء.

ويقع جبل "الأدمغ" ضمن سلسلة "يام" الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

وتزامنت سيطرة القوات اليمنية على جبل "الأدمغ"، مع هجوم آخر شنته القوات الشرعية على مواقع للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بمديرية صرواح في محافظة مأرب وسط البلاد.

وبحسب المصادر، فإن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قائد ميداني يدعى "أبو زيد الوجيه"، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

