البشير يتعهد برعاية خلاوي القرآن ودعمها

أم عدارة في 9-3-2018م(موفد سونا)- تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير برعاية خلاوي القرآن ودعمها حتى تؤدي دورها في نشر علوم القران والتبصير بالعلوم الشرعية.

وأشاد لدى مخاطبته الاحتفال بالذكرى السنوية للعارف بالله الشيخ أحمد الشايقي بمنطقة أم عدارة بمحلية أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مسيد الشيخ أحمد الشايقي وخليفته الشيخ دفع الله الشايقي في نشر الوعي والتنوير بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف مبينا أن الدولة تعطي خلاوي القرآن أولوية قصوى وذلك لأنها منارات للعلم والمعرفة.

ووعد رئيس الجمهورية بتحقيق كل مطالب أهل المنطقة من كهرباء وطرق داخلية.

من جانبه، قال الشيخ دفع الله الشايقي خليفة الشيخ الشايقي إن العارف بالله أحمد الشايقي كان متجردا لله سبحانه وتعالى وبذل حياته كلها لخدمة القرآن وتعليم الناس لأمور دينهم، مؤكدا استمراره في السير على نهج العارف بالله الشيخ أحمد الشايقي.

وأعلن مريدو الشيخ وجماهير محلية أم دم حاج أحمد ترشيحهم للمشير عمر البشير لانتخابات 2020

