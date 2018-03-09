رئيس الجمهورية يبحث مسار تعزيز السلام وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة

الأبيض في 9--3-2018م(-موفد سونا)- بحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية السيد أبوالقاسم الإمام ، بحث مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بقصر الضيافة بالأبيض بولاية شمال كردفان السيد أبوالقاسم إمام والذي أوضح في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف .

وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف لإعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي .

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة بجانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب خاصة وأن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح.

