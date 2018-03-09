البشير يطلع على موقف الموسم الزراعي السابق والتحضيرات للموسم الجديد

الأبيض في 9-3-2018م(موفد سونا)- اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على موقف الموسم الزراعي السابق والنتائج التي حققها خاصة بعد التغير الذي طرأ على التركيبة المحصولية لصالح منتجات الصادر المتمثلة في القطن وزهرة الشمس والسمسم والحبوب الزيتية.

جاء ذلك لدى لقائه بقصر الضيافة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وزير الزراعة والغابات بروفيسور عبداللطيف العجيمي والذي أوضح في تصريح لـ(سونا) أنه قدم تنويرا لرئيس الجمهورية حول التخضيرات للموسم الزراعي الجديد الذي بدأ الاستعداد له منذ وقت مبكر، مبينا أن هناك حماسا كبيرا من المزارعين والقطاع الخاص لزراعة محاصيل الصادر مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد .

وقال إنه أطلع رئيس الجمهورية أيضا على النتائج التي حققها مؤتمر الفاو الذي عقد مؤخرا بالخرطوم وشاركت فيه 51 دولة من جملة الـ 54 دولة الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية فضلا عن مشاركة 48 وزير زراعة من مختلف البلدان في هذا المؤتمر الذي أكسب السودان سمعة جيدة في المحيطين الإقليمي والدولي في مجال العمل الزراعي.

وأوضح العجيمي أنه قدم خلال اللقاء الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور الأسبوع الوطني للزراعة المزمع عقده في الفترة من 23-29 مارس الجاري والذي تشارك فيه جمعيات المنتجين والزراعيين ويشمل معرضا للمنتجات وسوقا مخفضا للزراعة النباتية والحيوانية بجانب تكريم قدامى الزراعيين ووزراء الزراعة السابقين.

