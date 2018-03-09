معتمد محليه جبرة الشيخ يشمال كردفان زيارة رئيس الجمهوريه للمحليه حققت العديد من المكاسب

جبره الشيخ 9- 3 -2018م( سونا) - أكد الاستاذ احمد عبد المجيد المكى معتمد محليه جبره الشيخ بولايه شمال كردفان ان زيارة رئيس الجمهوريه للمحليه حققت العديد من المكاسب والاهداف المرجوة

واشار المعتمد فى تصريح ( لسونا ) ان الزيارة مكنت السيد الرئيس من التعرف على المزايا والفرص الاستثماريه المختلفه التى تتمع بها المحليه خاصه الاستثمار الزراعى والحيوانى وذلك خلال مشاركته عمليات تدشين حصاد القمح بمشروع نادك الزراعى .

واضاف المعتمد ان الزياره اكدت المضى قدما فى استكمال البنيه التحتيه لطريق الصادارت طريق بارا - ام درمان حيث قام الرئيس بافتتاح المرحله الثانيه للطريق من منطقه رهيد النوبه .

وقال ان السيد رئيس الجمهورية اعلن عن دعمه لخلاوى الشيخ الكباشى بمنطقه الحاجاب واعلن المعتمد ان الفتره القادمة ستشهد قيام مدارس تاج الحافظين للقران الكريم

وابان المعتمد ان المحليه موعودة فى الفتره القادمه بتنفيذ حزمه من المشروعات الخدميه المختلفه واعرب عن شكره وتقديره لكافه مواطنى المحليه لاحتشادها واستقبالها للرئيس