رئيس الجمهورية يزور خلاوي ومعهد ود دوليب لعلوم القرآن والقراءات

خرسي في 9-3-2018م(موفد سونا)- زار المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في اليوم الثالث لزيارته لولاية شمال كردفان خلاوي ومعهد ود دوليب بمنطقة خرسي بمحلية بارا ووقف علي عمل المعهد في مجال علوم القرآن والقراءات وإستمع الي تلاوة من القرآن الكريم بقراءات متنوعة من خريجي المعهد.

وثمن البشير مجهودات هذه الخلاوي ورفدها لكل بقاع السودان بالأئمة والدعاة مؤكدا رعاية الدولة ودعمها لدور القرآن الكريم إنطلاقا من الثوابت التي تقوم عليها و الرامية لتمكين شرع الله.

من جانبه قال الخليفة جعفر الدرديري خليفة السجادة التيجانية بخرسي ان خلاوي ومعهد ود دوليب ظلت تخرج الدفعات المتواصلة منذ 1170 هجرية مبينا انه بعد إتمام حفظ القرآن الكريم يتم إستيعاب الدارس في المعهد ويتلقي علوم الفقه والتفسير والسيرة النبوية والنحو والأدب والرياضيات واللغة الانجليزية .

وقال ان 450 من أئمة العاصمة القومية تخرجوا من هذا المعهد.

وأعلن الخليفة الدرديري دعم ومساندة الطريقة التيجانية لترشيح المشير عمر البشير لإنتخابات2020م