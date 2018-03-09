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أنباء عن تفجير انتحاري استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية

التاريخ : 09-03-2018 - 02:19:00 مساءً
أبوظبي 9-3-2018م ( سكاي نيوز عربية )- نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالشرطة الأفغانية قوله إن تفجيرا انتحاريا فيما يبدو استهدف مسجدا بالعاصمة كابول، الجمعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم ترد تفاصيل عن سقوط قتلى.
من جانب آخر، ذكر مسؤول أفغاني أن حركة طالبان شنت هجوما داميا على موقع للجيش في منطقة نائية في ولاية تخار في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة المحليين وإصابة تسعة.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية خالي عسير الجمعة إن عددا كبيرا من مقاتلي طالبان هاجموا الموقع خلال الليل.
وأوضح أن عناصر الشرطة المحلية تعرضوا لهجوم وهم في طريقهم إلى الموقع لمساعدة جنود أفغان في حي خواجا غار.ولم يتعرض الجنود لخسائر في الأرواح.
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