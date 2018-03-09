رعب يصيب فتاة جامعية ببريطانيا بسبب حادثة عنصرية

أبوظبي 9-3-2018م (سكاي نيوز عربية )- نشرت طالبة بجامعة نوتنغهام ترنت البريطانية مقطع فيديو على الإنترنت لأشخاص يرددون عبارات عنصرية، من بينها "نحن نكره السود".

وقال موقع "سكاي نيوز" إنه تم التقاط الفيديو مساء الاثنين، حين كانت تلميذة تختبئ في غرفتها، فيما يردد الطلبة الآخرون عبارات عنصرية خارج باب الغرفة.

واعتقل طالبان، يبلغان من العمر 18 عاما، وهما رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقالت التلميذة روفارو تشيسانغو، التي اختبأت داخل الغرفة "لا يمكنني أن أصف لكم كيف جعلتني هذه العبارات أشعر.. لا أتصور أن هذه الأمور ما تزال تحدث في عام 2018".

وذكرت الطالبة أنها الفتاة "السوداء" الوحيدة التي تدرس في تلك الجامعة، وتعتقد أنها مستهدفة.

وأعربت الفتاة عن شكرها العميق لرسائل التأييد التي وصلتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

