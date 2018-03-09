وزير الدولة بوزارة المالية: الاجراءات الاقتصادية أسهمت في إستعادة التوازن للإقتصاد القومي

الأبيض في 9-3-2018م ( موفد سونا)- أعلن عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عضو الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته لولاية شمال كردفان نجاح الاجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة مؤخرا مبينا ان هذه الاجراءات أسهمت في استعادة التوازن للإقتصاد القومي.

واوضح في اللقاء التفاكري مع القيادات السياسية وأعيان ورموز المجتمع بولاية شمال كردفان بمقر أمانة الحكومة بالأبيض ان موارد البلاد من الذهب وتحويلات المغتربين كافية لتغطية الفجوة في الميزان التجاري مببنا ان الاجراءات الاخيرة المتعلقة بمحاصرة المضاربات في السلع والخدمات ومحاربة السوق الموازي للدولار ادت الي إستقرار الاقتصاد الوطني

وقال ان سعر الصرف إستقر نسبيا بعد تنفيذ هذه الاجراءات.

وقال ضرار ان الموازنة العامة للدولة أوفت بكل التزاماتها دون الحوجة للاستدانة من الجهاز المصرفي مشيدا بالاداء المالي لولاية شمال كردفان واشاد بحسن توظيف المال العام بالولاية.



