والي النيل الازرق: الدفاع الشعبي سيظل سندا للقوات المسلحة في الزود عن تراب الوطن

الدمازين في 9- 3- 2018( سونا) - أكد الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق ان الدفاع الشعبي سيظل سندا للقوات المسلحة في الزود عن تراب الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الوطن وقال "مازلنا نمد ايادينا بيضاء لاخوتنا في الطرف الاخر وندعوهم للاحتكام لصوت العقل والجنوح للسلم وتلبية نداء رئيس الجمهورية.

جاء ذلك لدي مخاطبته الاحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بمناسبة وداع وتكريم اللواء الركن احمدان محمد خير واستقبال اللواء الركن د. ابراهيم محمد عبدالرحيم قائد الفرقة الرابعة مشاه.بمشاركة القوات النظامية والدستوريين والمجاهدين

وثمن يس جهود اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار وهي تواصل مسيرتها لاسناد القوات المسلحة والعمل علي تنسيق و تضافر الجهود وتوحيد الجبهة الداخلية لدحر الاعداء حتي تحقق النصر بقوة الارادة وقوة الصف الداخلي

واشاد يس بوقفة مواطني الولاية في دعم القوات المسلحة وان راس الرمح في ذلك كان العاملين بالمؤسسات الحكومية والادارة الاهلية مشيرا للجهد المقدر للواء احمدان واللواء ابراهيم.

من جانب اخر اوضح يس ان الدفاع الشعبي مدرسة خاصة وظل قطاع النيل الازرق يحقق الصدارة وينال المركز الاول في التقييم الاداري مرتين علي التوالي

وجدد يس ان كافة مكونات الولاية ستكون علي ذات العهد في دعم القوات المسلحة

