السعودية توقع اتفاقا لشراء 48 مقاتلة تايفون من بريطانيا

لندن 9-3-2018م(رويترز + سكاي نيوز)- يختتم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، زيارته إلى بريطانيا بالتوقيع على اتفاق مبدئي يؤكد شراء السعودية 48 مقاتلة "تايفون" من المملكة المتحدة.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأكيد الصفقة، التي تصل قيمتها مليارات الجنيهات وتفاوض حولها الطرفان على مدار سنوات، بعد انتهاء المباحثات بين محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، في وقت لاحق من اليوم.

وأكدت شركة "BAE Systems" البريطانية، التي تنتج مقاتلات "تايفون"، إبرام الاتفاق المبدئي، وقالت في بيان رسمي: "إن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو الاتفاق على هذه الصفقة بالنسبة لشريكنا المحترم".

وأضافت الشركة: "إننا ملتزمون بدعم المملكة في تحديث القوات المسلحة السعودية وتطوير القدرات الصناعية المحورية الحيوية لتنفيذ رؤية 2030".

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الأربعاء، عن العلاقات الدفاعية بين البلدين، وقالت إن جميع مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة، لكنها تحدثت أيضا وبشكل مباشر مع ولي عهد السعودية عن القلق من الأزمة الإنسانية في اليمن.

