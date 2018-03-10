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أخبار محلية - سياسية

قائد الفرقة الرابعة مشاه السابق : القوات المسلحة لن تخذل المواطن الذي كان له السبق في الاسناد

التاريخ : 10-03-2018 - 09:10:00 صباحاً
الدمازين 10 - 3 - 2018م ( سونا) - أكد اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاه السابق لدي مخاطبته الإحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بمناسبة وداعه وتكريمه اليوم أن القوات المسلحة السودانية لن تخذل المواطنين الذين كان لهم قصب السبق في إسنادها .
وأضاف إن اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار كان لها دوراً كبيراً إبان فترة العمليات النشطة وذلك بتسيير القوافل وتقديم المبادرات المجتمعية التي جسدت تلاحم المجتمع بحق وحقيقة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمجاهدين
وحيا أحمدان مجاهدات المرأة بولاية النيل الأزق لإسنادها ووقفتها القوية عبر اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار مما كان له الأثر الأكبر في تضاعف جهود القوات المسلحة.
وقال أحمدان إن مساهمات القوات المسلحة ومجاهداتها ستوجه نحو الإعمار والخدمات والمشاركة في كافة المجالات لإعادة إعمار مادمرته الحرب وجدد أحمدان عزم القوات المسلحة ممثلة في قيادة الفرقة الرابعة مشاه لمواصلة العطاء
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