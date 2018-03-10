معتمد محلية باو بالنيل الأزرق يناشد المواطنين للإستجابة لجمع السلاح طواعية

الدمازين 10 - 3 - 2018 م( سونا) - ناشد معتمد محلية باو عبدالغني دقيس خليفة المواطنين علي امتداد ربوع المحلية للإستجابة الفورية لحملة الجمع الطوعي للسلاح مؤكدا أن محليته عرفت بمحلية السلام ولا يتأتى ذلك إلا بالمشاركة الفاعلة في إنجاح حملة جمع السلاح التي انتظمت بكل المحليات.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم قيادات الإدارة الأهلية والمجتمعية بالمحلية وأوضح دقيس أن مرحلة الجمع الطوعي ليس بها مساءلة قانونية أو تعويض ممايتطلب من المواطنين الإستفادة من فترة الجمع الطوعي وتسليم أسلحتهم في أقرب مركز لجمع السلاح.

أشار دقيس إلي أن مرحلة الجمع القسري يتبعها التفتيش الدقيق والضبط لافتا إلي أن هناك عقوبات رادعة لكل من ضبط بحوزته قطعة سلاح أو اخفاءها مبينا أن اللجنة الفنية تستطيع الوصول إلي أي مكان بحثا عن السلاح.