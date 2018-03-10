جهاز الأمن بغرب دارفور يحبط محاولة تهريب كميات من الأدوية والأجهزة الطبية

الجنينة 10-3-2018 (سونا) -

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية غرب دارفور من إلقاء القبض على كميات من الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة في طريقها إلى عدد من المحليات الحدودية ومنها إلى خارج حدود الوطن عن طريق التهريب .

ووقف الأستاذ فضل المولى الهجا فضل المولى، والي ولاية غرب دارفور بحضور الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية غرب كردفان، على نوعية وأصناف الأجهزة الطبية والأدوية المضبوطة، مشيدا بدور جهاز الأمن في الحفاظ على الاقتصاد القومي والولائي. وقال إن عمليات التهريب التي تشهدها الولاية ستكون الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد، مبينا أن المواد التي تم القبض عليها كانت في طريقها إلى خارج الولاية بحكم أن الكميات تزيد على التصديق الخاص بها، بجانب أجهزة طبية متطورة غير مدرجة ضمن التصديق الخاص بالمحلية المعنية. واشار إلى أن وزارة الصحة بالولاية اتخذت جملة من الترتيبات ولكنها تواجه تحدياً من عمليات التهريب إلا أنه استدرك قائلا : إن القوات النظامية قادرة على وأد هذه العمليات في مهدها حفظاً لصحة الإنسان وحماية للاقتصاد مما أدى إلى انحسار عمليات التهريب مقارنة بالأعوام السابقة .