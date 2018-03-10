معتمد شيكان بشمال كردفان: زيارة رئيس الجمهورية كان لها أثرا بالغا على مواطني الولاية

‎الأبيض 10 - 3 -2018 (سونا) - أكد الأستاذ الشريف الفاضل محمد آدم، معتمد محلية شكيان بولاية شمال كردفان أن زيارة رئيس الجمهورية للولاية كان لها أثرا بالغا على مواطني الولاية، وظهر ذلك جليا من خلال التدافع الكبير للجماهير بمختلف قطاعتهم للاحتشاد والاستقبال الكبير الذي حظي به استقبال السيد الرئيس في المناطق التي زارها .

وقال المعتمد في تصريح لـ(سونا) إن الزيارة ستعمل على مضاعفة وتيرة العمل من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من نفير مشروعات النهضة الثانية في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار المعتمد إلى النجاحات والإشراقات التي تحققت على صعيد الخدمات الأساسية بالولاية في مجالات المياه والطرق والصحة والتعليم وخلافها من المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مناطق الولاية.

وأكد الشريف الفاضل أن النفير وحد أهل الولاية وجعل الكل يخلع عباءة الانتماء الحزبي ويرتدي ثوب النفير، كاشفا أن نفير الولاية أصبح مرجعا لكل ولايات السودان في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، لافتا إلى أن محليته حظيت بحزمة من مشروعات النفير التي انتظمت مناطق المحلية المختلفة، وقال إن المرحلة الثانية للنفير التي دشنها السيد الر ئيس يعول عليها كثيرا.



