مسئولة الأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات تؤكد التحسن الملحوظ للوضع الأمني في دارفور

الخرطوم 10 - 3 - 2018م (سونا ) -أكدت السيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات ،على التحسن الملحوظ في الوضع الأمني بدارفور، مشيدة بحملة جمع السلاح التي قامت بها الحكومة السودانية مشيرة لزيارتها لمعسكرات النازحين بمدينتي الفاشر والجنينة،خلال زيارتها الأخيرة للسودان .

كما أكدت في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقدته يوم أمس ، بشأن الزيارتين اللتين قامت بهما لكل من السودان والعراق. أكدت استتباب الأمن داخل معسكرات النازحين مع التأكيد على ضرورة تكثيف جهود الحكومة لحماية النساء عند الحركة خارج المعسكرات لأغراض كسب العيش أو في رحلة العودة لقراهم الأصلية أو في ظل أوضاع النزاعات القبلية.

وذكرت الممثلة الخاصة في حديثها عن السودان، إنها الزيارة الأولى لمسؤول أممي من مكتبها إلى السودان. وأفادت أن الزيارة جاءت بمبادرة كريمة من حكومة السودان، واصفة إياها بالمهمة جداً في إطار تعزيز علاقات التعاون مع الحكومة السودانية.

وأوضحت السيدة باتن أنها التقت بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة ومنظمات المجتمع المدني بالخرطوم وأجرت خلال هذه اللقاءات حواراً بناءاً وعبرت عن أملها في التوصل إلى إطار متفق عليه للتعاون المشترك مع الحكومة السودانية .