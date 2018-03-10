اللجنة العليا للإعمار والعودة الطوعية بريفي الفاشر تبحث مقومات العودة الطوعية

الفاشر 10 - 3 - (سونا) - بحثت اللجنة العليا للإعمار والعودة الطوعية بريفي الفاشر في اجتماعها الدوري الذي انعقد اليوم برئاسة فيصل محمد صالح رئيس اللجنة، بحثت الترتيبات الخاصة بإنجاح برامج العودة الطوعية التي تعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة خاصةً في ظل استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية

وأمن المجتمعون على ضرورة الشروع في عودة النازحين إلى مناطقهم خلال شهر مارس الجارى ، وطالبت اللجنة الجهات المختصة بتوفير مقومات العودة الطوعية الأساسية ، والمتمثلة في التعليم والمياه والصحة .

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من أبناء المنطقة ، لتسريع برامج العودة الطوعية ، لجهة أن الأوضاع الآن باتت مهيئة أكثر من أي وقت مضي ، داعية أبناء المنطقة إلي ضرورة التعاون وإحكام التنسيق مع الشركاء من أجل إنجاح برامج العودة الطوعية.