المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية يبدأ غداً زيارة للبلاد

الخرطوم 10-3-2018 (سونا) -

يصل الخرطوم مساء غد الأحد ، السيد وليام ليسي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية(IOM) في زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام .

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ل(سونا) إن مدير منظمة الهجرة الدولية سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في الدولة لبحث العديد من القضايا المتصلة بالهجرة ، حيث سيلتقي بكل من السيد وزير الخارجية والسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج . كما ينتظر أن يلتقي بالسيد نائب رئيس الجمهورية .