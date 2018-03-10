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أخبار محلية - سياسية

المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية يبدأ غداً زيارة للبلاد

التاريخ : 10-03-2018 - 02:40:00 مساءً
الخرطوم 10-3-2018 (سونا) -
يصل الخرطوم مساء غد الأحد ، السيد وليام ليسي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية(IOM) في زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام .
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ل(سونا) إن مدير منظمة الهجرة الدولية سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في الدولة لبحث العديد من القضايا المتصلة بالهجرة ، حيث سيلتقي بكل من السيد وزير الخارجية والسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج . كما ينتظر أن يلتقي بالسيد نائب رئيس الجمهورية .
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