وزير الخارجية القطري يصل الخرطوم اليوم

الخرطوم 10-3-2018م (سونا) - يصل البلاد مساء اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة رسمية تستغرق يومين يسلم خلالها رسالة للمشير . عمر البشير رئيس الجمهورية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن المسؤول القطري سيجري غدا مباحثات مع بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية تتناول . القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .