وزير الخارجية يلتقي بمدير المخابرات المصري بالوكالة



لخرطوم في 10-3(سونا) التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، ظهر اليوم ، بسعادة اللواء عباس مصطفى كامل، مدير المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية بالوكالة، الذي يزور البلاد هذه الأيام بدعوة من رصيفه الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني .

وقد أكد السيد الوزير خلال اللقاء أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عمر البشير وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من جانبه قال اللواء عباس مصطفى كامل إن هنالك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح .