وفد السودان المشارك في إحتفالات الكلية الحربية الكويتية يعود للبلاد



الخرطوم في 10-3(سونا) - عاد إلي البلاد اليوم وفد السودان المشارك في إحتفالات الكويت بمرور . خمسون عاما علي إنشاء كلية علي الصباح العسكرية.

وأشار الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله نائب رئيس الأركان المشتركة خلال استقباله الوفد بقاعدة الخرطوم الجوية إلي عمق ومتانة العلاقات السودانية الكويتية ووصف مشاركة الوفد بالمهمة وأنها جاءت في وقت يشهد تطورا كبيرا في علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين مؤكدا حرص القوات المسلحة تقوية هذه الروابط بما فيه منفعة البلدين الشقيقين وقواتهم المسلحة وقدم شكره وتقديره لدولة الكويت إنابة عن رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس . . . الأركان المشتركة



وأشار سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد القبندي* إلي أن هذا التواصل يؤكد أن السودان سيظل هو العمق الإستراتيجي للكويت والخليج العربي مثمنا الأدوار التي ظل يضطلع بها في مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية مشيدا بالدور الكبير لضباط القوات المسلحة السودانية وقادتها في تطوير القوات المسلحة الكويتية وإنشاء كلية علي الصباح العسكرية *ودعا القبندي إلي التمسك بهذا التواصل الذي يعبر . . عن قيم الوفاء والإخاء بين شعبي السودان والكويت وشكر الوفد علي تلبية الدعوة والزيارة



وعبر عدد من أعضاء الوفد عن عميق شكرهم وإمتنانهم لدولة الكويت وقواتها المسلحة علي هذه الدعوة والتي مثلت لهم فرصة سانحة للمشاركة في إحتفالات الكلية العسكرية والتي كان لهم الشرف في إنشائها والعمل بها شاكرين كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال متمنين للقوات المسلحة الكويتية وكلية علي الصباح . . العسكرية كل التقدم والإزدهار



وتجدر الإشارة إلي أن الوفد ضم كل من الفريق أول ركن حسان عبدالرحمن علي وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان الأسبق ، الفريق أول ركن محمد السنوسي أحمد، اللواء م. أبوقرون عبدالله أبوقرون ، اللواء م. تاج السر البدوي، اللواءم. ميرغني بتي، اللواءم. إبراهيم نايل إيدام، اللواء م. بابكر عبدالمحمود، واللواء الركن عبدالله البشير أحمد الصادق قائد الكلية الحربية السودانية والأستاذ عثمان صديق الزيبق نجل . المرحوم اللواء صديق الزيبق



