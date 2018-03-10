وزير الدفاع يلتقي برئيس المخابرات العامة المصرية

الخرطوم في 10-3(سونا)- وصف الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف وزير الدفاع العلاقة بين السودان ومصر بالمهمة والإستراتيجية وشدد على أهمية التواصل بين الأجهزة الأمنية فى البلدين وقال ( الأمن القومي المصري يمثل أمن الأمة ، ومن الواجب حمايته ، وهذا الواقع يحتم على مصر ايضا القيام بأدوار من شأنها أن تحافظ على الأمن القومي للأمة العربية)



جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم اللواء *عباس مصطفى كامل* رئيس المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له ، بحضور الفريق أول مهندس *صلاح عبد الله محمد صالح* المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، والفريق الركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية .



وأشار إبن عوف إلى أهمية تشكيل كتلة لحماية الأمن الإقليمي فى ظل المهددات والتحديات التى تواجه تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة والإقليم ، وأهمية التنسيق وتبادل المعلومات لحماية الحدود ، واستلهام تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية كنموذج حقق نجاحات مقدرة فى جوانب متعددة.



من جانبه، أمن اللواء عباس كامل على أهمية التواصل بين البلدين وقال ( ان التحديات الكبيرة في المنطقة تفرض علينا التواصل وسرعة الاستجابة للأحداث والمواقف المختلفة ومعالجتها حتى لا تتحول إلى معوقات تؤثر على العلاقة بين البلدين)



وأشار إلى أنه تم التوافق على اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة والوضوح في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، مبدياً تفاؤله فى أن الأمور ستمضي فى مسارهـا الصحيح .



تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة التى تمخض عنها لقاء رئيسي البلديـــن على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا