البشير يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية

الخرطوم 10-3-2018 (سونا) - إلتقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء ببيت الضيافة اللواء عباس مصطفى كامل رئيس المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له بحضور الفريق اول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية. وبحث اللقاء اهمية التواصل بين البلدين والتحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة حتى لا تؤثر على العلاقة بين البلدين.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة التى تمخضت عن لقاء رئيسي البلديـــن على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا



