مساعد رئيس الجمهورية يؤكد استمرار وفاء الدولة ودعمها لأسر الشهداء

الخرطوم 11-3-2018 م (سونا ) - أكد مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم إستمرار وفاء الدولة ودعمها لأسر وأمهات الشهداء تقديرا للقيم والمبادئ التي إستشهدوا من أجلها.

وتعهد د. فيصل لدي مخاطبته بقاعة الصداقة مساء أمس حفل تكريم الأم المثالية الذي نظمته منظمة الشهيد باستمرار دعم الدولة لأسر الشهداء ووصف تكريم الامهات بالمستحق مشيرا إلى أن الاحتفالية تعتبر مناسبة لتجديد العهد مع الشهداء والثبات علي المبادئ مثمنا جهود منظمة الشهيد في دعم ورعاية أسر الشهداء.

من جانبها حيت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب أمهات الشهداء وقالت أنهن الرموز والقدوة مشيرة الي أن الاحتفال بهن يعتبر رد الوفاء لأهل العطاء .

وقال مدير المنظمة محمد أحمد حاج ماجد أن الاحتفال يأتي تكريما لأمهات الشهداء في إطار برامج المنظمة النوعية مشيرا إلي أن المشاركة في برنامج التكريم جاءت من كل ولايات السودان برعاية كريمة من زين للاتصالات.

وثمن ماجد دعم رئاسة الجمهورية لبرامج ومشاريع أسر الشهداء.

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