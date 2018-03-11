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مسئول روسى: طورنا القاذفة ميج-31 لتتماشى مع صاروخ كينجال فائق الدقة

التاريخ : 11-03-2018 - 11:36:00 صباحاً
موسكو -11 - 3 - 2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)- قال نائب رئيس الوزراء الروسى دميترى راجوزين، إن بلاده عملت على تطوير القاذفة "ميج-31" بالتوازى مع العمل على إنتاج الصاروخ "كينجال" فائق الدقة، والذى تفوق سرعته سرعة الصوت 4 مرات.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد عن دميترى راجوزين أن وزارة الدفاع الروسية اختارت القاذفة "ميج-31" لتكون الحاملة لهذا الصاروخ، مضيفا أن العمل على تحديثها تزامن مع العمل على إنتاج صاروخ كينجال.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس السبت أن التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" الذى تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، مطلع هذا الشهر فى رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن اختبارات منظومة "كينجال" تكللت بنجاح تام، مشيرا إلى أنه لا مثيل لهذه المنظومة فى العالم.

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