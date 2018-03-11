انطلاقة أعمال ورشة تحليل البيانات الكمية والوصفية لمراجعة الأداء بكورينثيا

الخرطوم في 11-3(سونا)- إنطلقت اليوم بفندق كورينثيا بالخرطوم ورشة تحليل البيانات الكمية والوصفية لمراجعة الأداء والتي تنظمها المنظمة الإفريقية لأجهزة الرقابة العليا الناطقة بالإنجليزية( الأفروساي) بالتعاون مع ديوان المراجعة القومي.

ورحب الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان المراجع العام لجمهورية السودان بالإنابة بانعقاد الورشة بالخرطوم مبينا أن السودان إستفاد كثيرا من إنضمامه لمنظمة الأفروساي في وضع خارطة طريق لتحقيق الأهداف العليا لديوان المراجعة القومي وفقا لخطته الإستراتيجية التي تستهدف تنمية بناء القدرات في كافة المجالات بدءا بتدريب المراجعين علي دليل الأفروساي للمراجعة النظامية والمضي قدما في مجال المراجعة المتخصصة .

وقال إن مراجعة الأداء قد تمت برمجتها ضمن التدريب الحتمي والإلزامي لجميع المراجعين بالديوان.

من جانبها رحبت آنا كريستينا الخبيرة في منظمة الأفروساي بمشاركة عدد من الدول في هذه الورشة مبينة أن ذلك يأتي في إطار حرص هذه الدول علي تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في مراجعة الأداء وحسن إدارة المال العام وتوظيفها لخدمة المجتمعات.

وتشارك في الورشة وفود من السودان وجنوب السودان وناميبيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا.