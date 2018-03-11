البرلمان الصيني يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة

بكين 11-3-2018م(-وافق البرلمان الصيني على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس شي جينبينغ بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

ووافق البرلمان الصيني الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو على القرار ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى شي في عام 2023، ورغم ذلك تحدى شي جيبينغ هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.

وبدلاً من ذلك، عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب - مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل ماو تسي تونغ.

وفي فبراير الماضي، اقترح الحزب إلغاء القيود المفروضة على فترة الرئاسة من دستور البلاد. وكان من المزمع أن تنتهى فترة رئاسة شي حتى 2023.

ومن الناحية النظرية يعد البرلمان أقوى جهاز تشريعي في الصين، ولكنه ينظر إليه على أنه يُقر ما يملى عليه من إجراءات.

ولم يصوت مؤتمر الشعب العام قط ضد الحزب الشيوعي، ولكن رفض وامتناع عدد من الاعضاء عن التصويت يعد مؤشرا واضحا على الاحتجاج.

وكتب لي داتونغ، رئيس التحرير السابق لصحيفة حكومية، إن إلغاء تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة سيؤدي إلى الفوضى، وذلك في رسالة أرسلت إلى مؤتمر الشعب العام.

وقال لي لخدمة بي بي سي الصينية "لا أستطيع تحمل الأمر. كنت اتناقش مع أصدقائي واتفقنا. نحتاج إلى الإعراب عن معارضتنا".

ولكن وسائل الإعلام الرسمية قالت إن التعديلات إصلاح البلاد في أمس الحاجة إليه.

وكان بعض المعلقين انتقدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه بدا أنه يوافق على إلغاء القيود على فترة رئاسة شي، حيث قال الاثنين "رئيس مدى الحياة...أعتقد أنه أمر عظيم. اعتقد أننا يجب أن نجرب الأمر ذات يوم".

القرار المتعلق بالفترات الرئاسية لن يكون القرار الوحيد الذي سيقره البرلمان، فمن المتوقع أن يوافق أيضا على:

تأكيد تشكيل الحكومة الصينية للسنوات الخمس القادمة، التي سيبدا بها شي فترته الرئاسية الثانية.

التصديق على تأسيس وكالة جديدة قوية لمكافحة الفساد.

وأقر الحزب الشيوعي "فكر شي" في أكتوبر. والأسم الرسمي لأيديولوجية شي "فكر شي جيبينغ فيما يتعلق بالاشتراكية والسمات الصينية للحقبة الجديدة".

وسيتوجب على تلاميذ المدارس والجامعات والعاملين في المصانع الحكومية دراسة الأيديولوجية، والتي يصورها الحزب الشيوعي على أنها الفصل الجديد للصين الجديدة.

وتولى شي الرئاسة عام 2012، وعزز نفوذه الشخصي سريعا، مؤكدا دور الصين كالقوة العظمى في المنطقة.

وحارب شي الفساد، معاقبا أكثر من مليون من أعضاء الحزب، مما زاد من شعبيته.

وفي الوقت ذاته شنت الصين حملة صارمة ضد الكثيرمن الحريات الناشئة وشددت رقابة الدولة على الكثير من الحريات.

