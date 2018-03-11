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أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القطري

التاريخ : 11-03-2018 - 01:17:00 مساءً
الخرطوم11-3-2018م (سونا)- استقبل وزير الخارجية، بروفيسور ابراهيم غندور، بمقر الوزارة صباح اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق لسيادته.
وأجري الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، أعرب في مستهلها السيد الوزير عن ترحيبه بمعالي الشيخ ناقلاً شكر وتقدير السودان لقيادة وحكومة وشعب قطر الشقيقة علي مواقفها الداعمة لقضايا السودان.
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان المباحثات تناولت برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والسياسية سيما ذات الصلة بتعزيز حالة السلام والتنمية في دارفور ،كما اتفق الجانبان علي انشاء لجنة تشاور سياسي تنعقد مرتين في العام بالتناوب.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التطورات علي الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في كافة القضايا محل الإهتمام المشترك .
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