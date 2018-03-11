بكري يطلع علي سير العمل في تنفيذ قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني

الخرطوم 11-3-2018م(سونا)- اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على سير العمل فى تنفيذ قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتسجيل جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء بلجنة متابعة تنفيذ القانون برئاسة دكتورة تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل فى تصريحات صحفية إن اللجنة فرغت من تسجيل الجمعيات الإنتاجية بشقيها الزراعى والحيوانى فى مشاريع الجزيرة والسوكى والرهد مبينة أن التعديلات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لاجازتها وكشفت عن الخطوات المتقدمة لعدد من الولايات فى مجال تكوين الجمعيات .

ووجه النائب الأول بأهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والجهات ذات الصلة لتكوين جمعيات نموذجية فى المجالين الزراعي والحيواني.



