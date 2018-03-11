الشرعية تستعيد مناطق واسعة من معقل الحوثيين

أبوظبي 11-3-2018م ( سكاي نيوز عربية )- تمكنت القوات الشرعية، الأحد، من استرداد مناطق واسعة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، وفق ما أورد مراسلنا، الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن أكثر من 30 مسلحا من الميليشيات قتلوا خلال اليومين الأخيرين في جبل القد ومركز المديرية الواقعة شمال غربي المحافظة، إثر غارات لطيران التحالف العربي، استهدفت تعزيزات ومقر عمليات المليشيات الانقلابية.

وقتل عدد من الميليشيات في عمليات قنص، والمعارك مع قوات الشرعية.

وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات مستمرة ضد الميليشيات حتى تطهير المديرية منها، رغم دفع الحوثيين بالمئات من عناصرهم في محاولة لإيقاف تقدم الشرعية.

يذكر أن قوات الشرعية أطلقت في الخامس من مارس الجاري عملية عسكرية لتحرير مديرية رازح، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وجاءت العملية بعد أن تمكنت الشرعية من السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف مديرية رازح، المتاخمة للحدود مع السعودية.

