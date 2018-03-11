النائب الأول يطلع على سير العمل بالمدينة الرياضية

الخرطوم 11-3-2018م(سونا)-اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على سير العمل في المدينة الرياضية ومجهودات وزارة الشباب والرياضة في استكمال ما تبقى من عمل حتى يتم افتتاحها في صورتها النهائية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الشباب والرياضية لدعم الإنتاج المزمع عقده بالخرطوم خلال الفترة القادمة، مبينا أن المؤتمر يعد مبادرة من المؤسسات الشبابية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. وأضاف أن الشباب لديهم مبادرات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين.

وأوضح أن المؤتمر سيتم فيه طرح أوراق علمية تتعلق بزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وترقية التعدين الأهلي، مبينا أن اللقاء تناول أيضا جهود تطوير مدينة الشباب (أرض المعسكرات) حتى تضطلع بدورها في خدمة قضايا الشباب.