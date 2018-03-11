نائب رئيس الجمهورية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من جمع السلاح

الخرطوم في 11-3-2018 (سونا) - أكد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، نجاح المرحلة الأولى من جمع السلاح، وقال إنها حققت نجاحات كبيرة من خلال رصد مؤشرات الجرائم المتعلقة بالسلاح. وشدد لدى مخاطبته، اليوم، المؤتمر التداولي السنوي للشرطة الشعبية والمجتمعية بقاعة الصداقة، على جمع السلاح والقضاء عليه خلال المرحلة الثانية باستخدام المعلومات الدقيقة باعتبار أنه المشروع الأساسي لفرض هيبة الدولة وتحقيق العدل وإزالة الظلم وسيادة حكم القانون.

وأكد نائب الرئيس أن الأمن مرتكز أساسي للدولة وهو مفتاح النهضة والاستقرار، مبينًا أن السودان يشهد معدلات استقرار عالية ويسعى لمزيد من الاستقرار . وتابع حسبو قائلاً "السلاح هو أكبر مهدد للأمن القومي والاجتماعي وسبب للصراع القبلي والإتجار بالبشر والمخدرات" .

ووجه الشرطة الشعبيه والمجتمعية بالمساهمة في مراحل جمع السلاح والعمل على محاربة مهددات الأمن المجتمعي والمخدرات والتهريب وتعزيز الوحدة ومحاربة الجهوية.

وامتدح حسبو الشرطة الشعبية. وقال إنها ملح الأرض وهي مشروع سوداني خالص ربط المجتمع بالشرطة وحقق إنجازات مشهودة ويصلح أن يكون أحد مشروعات النهضة الاجتماعية في البلاد، مؤكداً اهتمام رئاسة الجمهورية بالمشروع .

ودعا المؤتمر التداولي السنوي للشرطة لأهمية التركيز على بناء القدرات والتدريب ومناقشة تطور الجريمة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أهمية تطوير مشروعات الشرطة الشعبية لقيادة المجتمع وتنزيل قيم الفضيلة وتحقيق مفهوم الأمن الوطني وتعزيزه لدى المواطنين.

من جانبه أكد وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان أن المؤتمر التداولي السنوي للشرطة الشعبية والمجتمعية يجسد الدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة الشعبية والتي أصبحت ركيزة للدولة في حالتي السلم والحرب، وقال إن رسالتها أصبحت واضحة وتعمل على توفير الطمأنينة وخلق مجتمع متعافٍ.

فيما أكد مدير الإدارة العامة للشرطة الشعبية والمجتمعية اللواء دكتور شاذلي محمد سعيد، المضي قدماً في إسناد المشروع الاستراتيجي لجمع السلاح في كافة مراحله، إلى جانب دعم برامج إصلاح الدولة ومعالجة مهددات الأمن المجتمعي عبر مشروعات بسط الأمن والتأمين الذاتي وتأمين الموسم الزراعي وتطوير تجربة الشرطي الظاعن.

وأوضح أن المؤتمر التداولي السنوي للشرطة الشعبية والمجتمعية يناقش تقرير الأداء للعام 2017 وملامح العام 2018 م، واستراتيجية الشرطة الشعبية ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي في السودان، بالإضافة إلى الوجود الأجنبي وأثره على الأمن والمجتمع.

وقال المنسق العام للشرطة الشعبية و المجتمعية يوسف بشير خالد إن الشرطة الشعبية والمجتمعية تجربة إنسانية وملحمة وصحوة أمنية استطاعت أن تحتل مكانها في المجتمع. وأكد حرص الشرطة الشعبية والمجتمعية على مواصلة الشراكات وتكامل الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق الأمن وإصلاح ذات البين وحراسة القيم، منوهاً بدور الشرطة الشعبية في حملة جمع السلاح وإسناد حملة حصر الوجود الأجنبي والمخدرات .

