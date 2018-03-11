رئيس البرلمان يبحث تطوير العلاقات بين السودان وفرنسا

الخرطوم 11-3-2018 (سونا) - بحث البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني مع السفيرة (مانويلا بلتمان) سفيرة فرنسا بالسودان صباح اليوم تطوير العلاقات بين السودان وفرنسا.

وأعرب البروفيسور إبراهيم أحمد عمر لدى لقائه بمكتبه اليوم سفيرة فرنسا بالخرطوم عن سعادته بتواصل الحكومة الفرنسية وشعبها مع السودان حكومة وشعبا مستعرضا إمكانيات السودان وأراضيه الشاسعة وأشار رئيس المجلس الوطني إلى دور البرلمان الفرنسي فى توطيد علاقات السودان مع دول العالم.

وكشفت السفيرة مانويلا عن زيارة وفد فرنسي للسودان قريبا.

وتطرق اللقاء الى إنشاء رابطة صداقة سودانية فرنسية. وأوضحت السفيرة رغبة المستثمرين الفرنسين في مشاريع استثمارية عبر اتفاقيات تتيح الاستفادة من إمكانية السودان ومناخاته المتعددة وأشادت سفيرة فرنسا بالخرطوم بالأمن والاستقرار الذي يشهده السودان في ولاياته وكشفت مانويلا عن زيارة لوفد فرنسي للسودان قريبا.