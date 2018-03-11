ممثلو القنوات والإذاعات يتفقون على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البث

الخرطوم 11 - 3 - 2018 م ( سونا ) -اتفق ممثلو القنوات والإذاعات الرسمية والخاصة في اجتماعهم اليوم برئاسة وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان بمقر الوزارة على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه البث الإذاعي والتلفزيوني خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى البث الرقمي .

وتواثقوا على تشكيل لجنة مصغرة للجلوس والتفاوض مع إدارة قمر عرب سات لإيجاد عرض ملائم يمكن القنوات السودانية من الظهور عليه لمرحلة انتقالية ريثما تتم المعالحة الجذرية .

وشكل الاحتماع لجنة من ممثلين للقنوات والإذاعات الخاصة لوضع تصور إعلامي لحملة توعوية تستهدف تنوير المواطنين بما يحدث وكيفية مشاهدة القنوات السودانية دون أعباء إضافية .

وتبنت وزارة الإعلام إجراء دراسة ميدانية لتحديد مستوى مشاهدة القنوات بالتضامن مع تلك القنوان خاصة وأن غيابها كشف عن أنها عالية المشاعدة داخل وخارج السودان والمحيط الإقليمي .

ودعا وزير الإعلام د. أحمد بلال ممثلي القنوات إلى تشكيل اتحاد يضم أصحاب القنوات والإذعات الخاصة لتنظيم عملهم ويمكن الدولة من معاونتهم على حل مشكالهم .



