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أخبار محلية - سياسية

افتتاح دورة القوانين التجارية في السودان بمعهد العلوم القضائية والقانونية

التاريخ : 11-03-2018 - 06:27:00 مساءً
الخرطوم 11-3-2018م (سونا) - انعقدت اليوم بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية، دورة تدريبية حول القوانين التجارية في السودان والتي يشارك فيها عدد من القضاة من سلطنة عمان بجانب قضاة سودانيين . وشرف الافتتاح مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء ومولانا د. سوسن سعيد شندي، عميد معهد العلوم القضائية والقانونية ومولانا الأمين الطيب رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية.
وأكد نائب رئيس القضاء حرص السلطة القضائية على تطوير علاقات التعاون المشترك بين السودان وسلطنة عمان لاسيما المجالات القضائية داعياً إلى أن تسهم الدورة في رفع القدرات للقضاة في مجال القوانين التجارية وتعزيز التعاون المشترك لإنفاذ العملية العدلية .
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