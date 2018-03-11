حسبو يوجه بتكوين لجان لتقديم الخدمات الأساسية بمنطقة ابيي

الخرطوم 11-3-2018م (سونا) - وجه الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بتكوين لجان لمنطقة ابيي بغرض تقديم الخدمات الأساسية للمنطقة خاصة المناطق الشمالية منها .

واطمأن حسبو خلال ترؤسه بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية لابيي على الأوضاع في المنطقة والخدمات التي تقدمها اللجنة .

وقال المهندس حسن نمر رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة ابيي - في تصريح صحفي - إن الاجتماع خلص الى تكوين لجان تعمل على تقديم الخدمات لمواطني ابيي، وأضاف أن الاجتماع استعرض زيارة اللجنة الإشرافية الى المنطقة الشمالية من ابيي بهدف تعزيز الاستقرار لمواطني المنطقة وتقديم الخدمات اللازمة .

وأمن الاجتماع على أهمية إشراك قطاعات المجتمع في ابيي باللجان حتى يتم تقديم الخدمات وتسهيل انسيابها .