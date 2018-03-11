الفريق بحري ركن عبدالله المطري يتسلم مهامه رئيسا لأركان القوات البحرية

الخرطوم 11-3-2018م (سونا) - إحتفلت القوات البحرية بحضور رئيس الأركان المشتركة الفريق أول

د. ركن كمال عبدالمعروف الماحي وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة وعدد من قادة القوات المسلحة وقادة القوات البحرية السابقين بتكريم ووداع رئيس أركانها السابق الفريق أول بحري ركن فتح الرحمن محي صالح .

وحيا الفريق أول بحري ركن فتح الرحمن محي الدين صالح لدي مخاطبته الإحتفال القوات المسلحة في كل المواقع وقال "هي مسنودة بشعب السودان المجاهد"، و الجندية هي مهنة الشرف والتضحية ، والترجل والإحلال والإبدال هو منهج عمل درجت عليه القوات المسلحة لإفساح المجال لعطاء الأجيال المتعاقبة لتضخ دماءا جديدة في شرايينها .

واضاف ( أسعد كثيرا وأنا أغادر موقعي والقوات البحرية تقف علي أعتاب نهضة كبيرة وشاملة وتأخذ موقعها متميزا مع القوات المسلحة تؤدي دورها كاملا في حماية الوطن) مؤكدا ثقته في الذين تولوا الراية من بعده وأضاف (سنظل سندا وعضدا للقوات المسلحة والقوات البحرية).

و جدد الفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي التأكيد علي جاهزية القوات البحرية لحماية الساحل السوداني والدفاع عن الوطن في كل المواقع مشيرا إلي العمل علي تطويرها وقال (سنعمل بكل جد وإجتهاد علي خطي السابقين لتطوير القوات البحرية في إطار خطة تطوير القوات المسلحة بمحاورها الثلاثة الفرد والمعدات وبيئة العمل وإنه لا تبديل ولا تراجع بل إقبال وإقدام في خدمة الوطن والزود عن ترابه).

وعقب الإحتفال إكتملت إجراءات التسليم والتسلم بين الفريق إول بحري ركن فتح الرحمن محي الدين صالح والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي بتفتيش طابور الشرف وتسليم العلم والتوقيع علي الإجراءات إيذانا بتسلم المطري لمهامه رسميا رئيسا لأركان القوات البحرية.