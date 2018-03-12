معتمد الفاشر:ماضون في تنفيذ إعادة و إعمار وتنمية جميع المناطق التي دمرتها الحرب

الفاشر 12ـ 3ـ 2018م (سونا) -أكد معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح مضي المحلية في تنفيذ كافة الخطط الإستراتيجية التي أعدتها الدولة لإعادة إعمار وتنمية جميع المناطق التي دمرتها الحرب وتوفير المقومات اللازمة لعودة النازحين طواعية وتمكينهم من تطبيع حياتهم والمساهمة في مسيرة التنمية والاستقرار بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه اللجنة العليا لإعادة الإعمار والعودة الطوعية وتنمية منطقة بركة التابعة لوحدة ريفي الفاشر برئاسة فيصل محمد صالح مندي رئيس اللجنة وبحضور نائب الدائرة 14 ريفي الفاشر كورما طويلة إبراهيم سليمان سعد الدين.

وقدم الوفد صوت شكر وتقدير مواطني المنطقة للمعتمد لما ظل يبديه من اهتمام كبير وواضح بقضايا الريف ومشروعات العودةالطوعية عبر زيارات ميدانية متكررة.

كما قدم الوفد تنويرا للمعتمد حول الترتيبات التي يقوم بها المواطنون لإنجاح نفرة إعمار منطقة بركة المقرر لها الجمعة المقبل.

وأشاد معتمد الفاشر بلجنة إعمار منطقة بركة وخططها الطموحة والتي قال إنها ستسهم في تحقيق استقرار وتنمية المنطقة، مؤكدا أهمية النفاير الشعبية في إحياء روح التعاون ورتق النسيج الاجتماعي، داعيا كافة مكونات المنطقة إلى استنهاض الهمم والتعاون لتحقيق تلك الغايات.

وأعلن استعداد الحكومة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني للمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للعائدين وإعمار المناطق المتأثرة بالحرب وتهيئتها لبداية حياة جديدة بها. وأشار المعتمد إلى الترتيبات الإدارية والخطط والمشروعات الخاصة بمحاور الصحة والتعليم و المياه والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنون بمناطق العودة الطوعية.