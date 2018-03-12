السودان يؤكد وقوفه ودعمه لكافة الجهود التي تُفضي لاستقرار الأوضاع في إثيوبيا

الخرطوم 12 -3- 2018 م(سونا)-أكد السودان وقوفه ودعمه لكافة الجهود التي تُفضي لاستقرار الأوضاع في إثيوبيا.

وعبر مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور فيصل حسن إبراهيم عن ثقة السودان في قيادة وشعب إثيوبيا الشقيقة في إحداث الاستقرار ببلادهم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم فخامة السفير الاثيوبي بالخرطوم مولوجيتا زودي الذي أشار في تصريحات عقب اللقاء إلى أنه بحث مع مساعد رئيس الجمهورية سبل دعم وتطوير العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين السودان وإثيوبيا.

وقال إن اللقاء تطرق للأحداث السياسية التي شهدتها بلاده عقب استقالة رئيس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أن اللقاء كان مفيدا وقدم إجابات على كافة الأسئلة المطروحة، حيث عبر دكتور فيصل عن ثقة السودان في مقدرة قيادة وشعب إثيوبيا على إحداث الاستقرار بإثيوبيا بالشكل الذي يؤدي إلى التنمية والاستقرار.