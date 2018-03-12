رئيس القضاء يدشن العمل بدائرة المحكمة القومية العليا برئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان

الخرطوم 12-3-2018م (سونا)- دشن مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء صباح اليوم العمل بدائرة المحكمة القومية العليا بأمدرمان بحضور نائبي رئيس القضاء ورؤساء الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية.

وثمن رئيس القضاء انطلاق عمل هذه الدائرة لتقصير الظل القضائي وتقديم عدالة ناجزة، داعياً إلى تحقيق العدل والحكم بين العباد.

من جانبه رحب مولانا عوض حسن عوض رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان ورئيس دائرة المحكمة القومية العليا بالحضور، مشيرا إلى أن افتتاح هذه الدائرة جاء مستصحبا لإستراتيجية السلطة القضائية للأعوام 2017م-2027م والتي تهدف لتسهيل التقاضي للمواطنين وتقصيرا للظل القضائي، ويأتي متزامنا مع وسام الإنجاز الذي نالته السلطة القضائية ونجمة الإنجاز التي نالها صاحب السعادة رئيس القضاء تقديرا للدور العظيم الذي تقوم به السلطة القضائية لبسط العدل وسيادة حكم القانون.