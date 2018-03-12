الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:45:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يدشن العمل بدائرة المحكمة القومية العليا برئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان

التاريخ : 12-03-2018 - 01:43:00 مساءً
الخرطوم 12-3-2018م (سونا)- دشن مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء صباح اليوم العمل بدائرة المحكمة القومية العليا بأمدرمان بحضور نائبي رئيس القضاء ورؤساء الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية.
وثمن رئيس القضاء انطلاق عمل هذه الدائرة لتقصير الظل القضائي وتقديم عدالة ناجزة، داعياً إلى تحقيق العدل والحكم بين العباد.
من جانبه رحب مولانا عوض حسن عوض رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان ورئيس دائرة المحكمة القومية العليا بالحضور، مشيرا إلى أن افتتاح هذه الدائرة جاء مستصحبا لإستراتيجية السلطة القضائية للأعوام 2017م-2027م والتي تهدف لتسهيل التقاضي للمواطنين وتقصيرا للظل القضائي، ويأتي متزامنا مع وسام الإنجاز الذي نالته السلطة القضائية ونجمة الإنجاز التي نالها صاحب السعادة رئيس القضاء تقديرا للدور العظيم الذي تقوم به السلطة القضائية لبسط العدل وسيادة حكم القانون.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء