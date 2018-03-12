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أخبار محلية - سياسية

وزير العدل يلتقي السفير المغربي

التاريخ : 12-03-2018 - 02:10:00 مساءً
الخرطوم 12-3-2018م(سونا)- التقى وزير العدل مولانا د. إدريس إبراهيم جميل بمكتبه اليوم سفير المملكة المغربية بالخرطوم محمد ماء العينين بحضور وكيل الوزارة مولانا احمد عباس الرزم وقيادات الوزارة.
وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات.
ورحب وزير العدل بالسفير مشيدا بالإرث الحضاري والتقدم التاريخي الذي يملكه المغرب والذي رفد به العالم الإسلامي، مضيفا: "إننا نتطلع لمزيد من التعاون مع المغرب" ممتدحا دور المغرب في المنطقة
وأضاف: "قدمنا الدعوة لوزير العدل المغربي لزيارة السودان ونأمل أن يتم التأكيد لتعزيز التواصل بين وزارتي العدل في البلدين". مبينا أنه يمكن التعاون بين السودان والمغرب.
وقال السفير المغربي إن هنالك 39 اتفاقية مع السودان في العديد من المجالات، مشيدا بالمجال القانوني والعدلي بالسودان.
وأشار ماء العينين إلى التوجه المشترك والتنسيق في مجمل القضايا في المحافل الدولية والإقليمية بين البلدين، موجها الدعوة لوزير العدل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة الذي سينعقد في مراكش في الفترة من 2-4 من أبريل القادم.
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