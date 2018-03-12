نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية القضارف يزور محلية قلع النحل ضمن الطواف الشامل للمحليات

القضارف 12-3-2018م(سونا)- أشاد نائب رئيس المؤتمر الوطنى بولاية القضارف الأستاذ محمد أحمد الهادي، أشاد بأداء الحزب بمحلية قلع النحل من خلال تقريرى رئيس الموتمر الوطنى ونائبه بالمحلية.

جاء ذلك لدى مخاطبته المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بالمحلية ضمن الطواف الشامل للمحليات للوقوف على أداء الحزب على المستويين التنظيمي والتنفيذي.

الأستاذ الطاهر حيدر الطاهر بكر رئيس الحزب بالمحلية استعرض للحضور الأداء التنفيذي للحزب متناولا ملامح التنمية الشاملة مثمنا جهد اعضاء المكتب للارتقاء بالحزب بالمحلية واعدا بتذليل كافة الصعاب التي تعتري تقديم الخدمات بالمحلية.

فيما قدم نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالمحلية الرشيد حسين تقريرا تفصيليا عن أداء الحزب في الفترة الماضية وقد أشاد الحضور بأداء الحزب بالمحلية من خلال التقييم العام لتجويد الأداء على مستوى الأمانات والشعب وشعب الأساس.

من جانبها أكدت أمانة المرأة بالمحلية أكدت جاهزية المرأة بنسبة 100% لخوض الانتخابات للعام 2020.